ДТП произошло 26 мая примерно в 4.30 утра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО, водитель автомашины "ВАЗ - 21140" ехал по улице Чагано-Набережная и не справившись с управлением, врезался в здание ТОО "Гибадат". - В результате ДТП погибли трое пассажиров авто. Данный факт по признакам уголовного правонарушения зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 ч. 4 УК РК "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Ведется расследование, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. Находился ли водитель в момент совершения ДТП  в состоянии алкогольного опьянения, в полиции не сообщили. Напомним, авария произошла 26 мая. По словам очевидцев, водитель, не справившись с рулевым управлением, врезался в бордюр. От этого удара машина встала в вертикальное положение "носом" вниз и верхней частью - крышей - ударилась о стену здания мебельного цеха. Два пассажира автомобиля - девушка и молодой человек скончались на месте до приезда скорой помощи. Еще один пассажир в тяжелом состоянии был доставлен в Областную больницу города, где впоследствии скончался.