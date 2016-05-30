Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG-20160530-WA0011 Сегодня, 30 мая, судья Уральского городского суда Слуканым КАДРАЛИЕВА, рассмотрев материалы дела вынесла постановление об аресте сроком на два месяца бывшего акима Теректинского района Западно-Казахстанской области Жениса СЕРИККАЛИЕВА. По словам прокурора Светланы ХИСАМЕТДИНОВОЙ, СЕРИККАЛИЕВ был задержан 27 мая. Ему предъявлено обвинение по ст. 99 ч. 2 п. 7 и 8 - "Покушение на убийство". - СЕРИККАЛИЕВ был задержан по подозрению в покушении на убийство САЛИМГЕРЕЕВОЙ. Следствие располагает определенными доказательствами в инкриминируемом ему деянии. Просим оставить в отношении СЕРИККАЛИЕВА меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца, - пояснила прокурор. В свою очередь адвокат подсудимого попросил оставить его подзащитного на свободе, мотивируя это тем, что преступление было совершено почти 3 месяца назад и СЕРИККАЛИЕВ за время не пытался скрыться.⁠⁠⁠⁠ Напомним, бывшего главу Теректинского района задержали по подозрению в покушении на убийство. Как сообщили в полиции, в феврале нынешнего года Сериккалиев и двое его сообщников пытались убить женщину. По некоторой информации – любовницу Сериккалиева. Женщина выжила и смогла опознать подозреваемых. IMG-20160530-WA0006 IMG-20160530-WA0007   IMG-20160530-WA0012 IMG-20160530-WA0009 IMG-20160530-WA0008   Фото Медета МЕДРЕСОВА