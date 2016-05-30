Всего в 2016 году по области заканчивают школу 4514 учащихся 11 классов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя областного управления образования Айгуль МЫНБАЕВОЙ, на сегодняшний день 192 выпускника претендуют на получение знака «Алтын белгі». - 79 выпускников 11 классов получат аттестаты отличия, если подтвердят свои знания на ЕНТ, - сообщила Айгуль МЫНБАЕВА. - Как и в прошлых годах единое национальное тестирование по области пройдет в 9 пунктах тестирования. Из них два будут организованы в университетах и 7 пунктов расположены в школах. Кроме того, руководитель управления образования ЗКО отметила, что согласно утвержденному графику МОН РК, приобретены новые учебники для 8 классов, английский язык для 4 классов, учебник «Светскость и основы религиоведения» для 9 классов. А также учебники для первоклашек по обновленному содержанию образования.