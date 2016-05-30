ДТП произошло сегодня, 30 мая, в 10 утра на улице Курмангазы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp shans (4) Как рассказали очевидцы, Hyundai двигался в сторону центрального рынка, в этот момент Lada Priora выезжала со стоянки ТД "Байтерек". Lada врезалась в заднюю боковую дверь иномарки. Обеих девушек (водителя и пассажира - прим.автора), которые были в Lada Priora, и водителя Hyundai забрала скорая помощь. От удара в Hyundai сработали передняя и боковые подушки безопасности. Напомним, в связи с ремонтом дороги по ул. Ихсанова и по проспекту Достык на улице Курмангазы было открыто движение в обе стороны. И по словам водителей, это создает пробки, так как улица узкая. dtp shans (1) dtp shans (2) dtp shans (3) dtp shans (5)   Фото Медета МЕДРЕСОВА