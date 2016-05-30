23 мая на портале "Мой ГОРОД" был опубликован опрос о том, на что хватает среднемесячной зарплаты.  Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Стоит отметить, что 41% проголосовавших ответили, что зарплаты хватает, только чтобы дожить до следующей получки. 33% ответили, что те деньги, которые они зарабатывают, тратятся только на еду, на остальное просто не хватает. Еще 12% опрошенных отметили, что средств у них хватает лишь на кредиты, а кормят их родители пенсионеры. Среди голосовавших были и те, кто на свою зарплату могут позволить себе купить яхту Абрамовича, правда, их всего 7%. Кроме того, под опросом очень много людей оставили свои комментарии, в которых в основном были возмущения по поводу расчета среднемесячной заработной платы. В феврале на отчете главы региона были озвучены данные, согласно которым среднемесячная зарплата западноказахстанцев увеличилась на 7% и составила 115 281 тенге. Самым популярным комментарием под опросом стал шуточный пример расчета зарплаты: "У Пети 10 яблок,а у Васи 0,в среднем у обоих по 5 яблок. Чиновники едят мясо,а я капусту,в среднем мы едим голубцы".