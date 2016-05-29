Страшное ДТП произошло сегодня, 29 мая, около 11 часов дня на Желаевской трассе напротив АЗС «Нефтэк», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». IMG_2620 «Камаз» двигался в сторону поселка Желаево, в это время навстречу ему ехал мотоцикл. Напротив АЗС «Нефтэк» «Камаз» стал поворачивать налево. Когда грузовик поворачивал, мотоциклист врезался ему в заднюю боковую часть. По всей вероятности, молодой человек зацепил швеллер на «Камазе», который оторвался. Водитель мотоцикла погиб на месте. Как стало известно, за рулем был 23-летний парень. Один из очевидцев на месте происшествия рассказал, что самого ДТП не видел, но ехал по трассе и мотоциклист попался ему навстречу. — Он летел с огромной скоростью. Я еще подумал, как не боится так ездить, — рассказал мужчина. Удар при столкновении был настолько сильным, что мотоцикл буквально разорвало на части. Так, бензобак валялся примерно в 30 метрах от мотоцикла, а по разным сторонам валялись запчасти. Также сбоку от мотоцикла лежал шлем мотоциклиста. Хотелось бы отметить, что тело находилось примерно в 10 метрах от мотоцикла. Водитель «Камаза» от комментариев отказался. На месте работают полицейские, дознаватели, а также эксперты-криминалисты. IMG_2603 IMG_2605 IMG_2606 IMG_2609 IMG_2612 IMG_2617 IMG_2626 IMG_2627 IMG_2628 IMG_2630 IMG_2632 IMG_2634 Фото Медета МЕДРЕСОВА