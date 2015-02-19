dfeab64e_1Ранее артист длительное время избегал публичных мероприятий. Популярный в 90-х годах прошлого столетия певец Андрей Губин шокировал своих поклонниц изменениями во внешности. На одной из фотографий, опубликованных в социальных сетях, некогда смазливый кумир молодёжи предстаёт совершенно в другом обличье. "Андрей Губин 2015 года. Ты тоже прослезился?" — такой комментарий оставил под снимком его автор. Фотография тут же вызвала бурную реакцию в Сети. Многих пользователей неприятно удивил и даже возмутил внешний вид артиста. Как сообщает Super.ru, 40-летнийАндрей Губин более 10 лет не появляется на сцене и не посещал светские мероприятия. О его жизни ходило множество слухов, а сам он ранее признавался, что прошёл практически все — от алкоголя и наркотиков до лечения в психиатрической клинике и поисков душевного спокойствия в обществе буддистских монахов. bd0695900c 411a3ee2fe Источник: topnews.ru