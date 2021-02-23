Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики РК. Поставка карачаганакского газа в ЗКО прекратилась из-за взрыва на газопроводе в Оренбургской области Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы министерства энергетики РК, 23 февраля произошел разрыв на 108 километре магистрального газопровода «Союз» на территории Российской Федерации. В связи с этим остановлена подача газа по МГ «Союз» и МГ «Оренбург-Новопсков», которые проходят по территории Республики Казахстан. - Соответственно прекратился транзит российского газа и поставка карачаганакского газа с Оренбургского ГПЗ. Для газоснабжения потребителей Западно-Казахстанской области ведутся работы по перенаправлению ресурсов с магистрального газопровода «Средняя Азия - Центр». Все объекты газотранспортной системы Республики Казахстан работают в штатном режиме. Ситуация находится под контролем Министерства энергетики РК, - сообщили в пресс-службе ведомства. Позже в пресс-службе Минэнергетики РК сообщили, что работа по перенаправлению ресурсов с МГ «Средняя Азия - Центр» на казахстанский участок МГ «Союз» и МГ «Оренбург - Новопсков» были завершены к 15:19, по времени г. Нур-Султан. - Никаких ограничений по поставке товарного газа в ЗКО не было, все объекты газотранспортной системы, а также объекты тепло и энергоснабжения работают в штатном режиме, - уточнили в министерстве энергетики РК. Напомним, взрыв на газопроводе "Союз" в Оренбургской области произошел сегодня, 23 февраля. После чего был прекращён транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Казахстана. Газоснабжение потребителей в России осуществляется из баллона газопровода Оренбург–Новопсков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  