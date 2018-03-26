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Происшествия Социум

Постояльца нашли мертвым во дворе дома престарелых Уральска

Труп 69-летнего мужчины обнаружили 21 марта в 6.30, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам директора Уральского центра оказания специальных социальных услуг управления координации занятости и социальных программ ЗКО Амангельды БАЯНОВА, умерший Павел ТЯПУХИН в этот день покинул территорию центра без предупреждения. - 21 марта он хотел покинуть дом престарелых без разрешения, тогда его не пропустили на охране. Но он все же ушел, на вечернем обходе выяснилось, что его нет. Вернулся в центр под утро, видимо, перелез через забор, был в нетрезвом состоянии. У него случился сердечный п
Кристина Кобина
Постояльца нашли мертвым во дворе дома престарелых Уральска
Труп 69-летнего мужчины обнаружили 21 марта в 6.30, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам директора Уральского центра оказания специальных социальных услуг управления координации занятости и социальных программ ЗКО Амангельды БАЯНОВА, умерший Павел ТЯПУХИН в этот день покинул территорию центра без предупреждения. - 21 марта он хотел покинуть дом престарелых без разрешения, тогда его не пропустили на охране. Но он все же ушел, на вечернем обходе выяснилось, что его нет. Вернулся в центр под утро, видимо, перелез через забор, был в нетрезвом состоянии. У него случился сердечный приступ, от чего он и умер, - пояснил Амангелдьды БАЯНОВ. Кроме того, Амангельды БАЯНОВ отметил, что Павел Тяпухин был спокойным и безобидным, но часто уходил и был любителем выпить. - За три года, которые он провел у нас, возникало немало проблем с этим постояльцем. Он мог уйти без предупреждения и часто выпивал. За нарушения дважды был в списках на отчисление. Однажды нам пришлось подать в розыск , - рассказал директор учреждения. Стоит отметить, что на сегодняшний день в Уральском центре по предоставлению специальных социальных услуг находится 548 человек и еще 28  посещают дневной стационар. Фото автора
дом престарелых

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