Постояльца нашли мертвым во дворе дома престарелых Уральска

Труп 69-летнего мужчины обнаружили 21 марта в 6.30, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам директора Уральского центра оказания специальных социальных услуг управления координации занятости и социальных программ ЗКО Амангельды БАЯНОВА, умерший Павел ТЯПУХИН в этот день покинул территорию центра без предупреждения. - 21 марта он хотел покинуть дом престарелых без разрешения, тогда его не пропустили на охране. Но он все же ушел, на вечернем обходе выяснилось, что его нет. Вернулся в центр под утро, видимо, перелез через забор, был в нетрезвом состоянии. У него случился сердечный п