Пострадавшие от паводков жители ЗКО начали заселяться в новые дома

До конца этого месяца ключи от новых домов получат все пострадавшие из посёлков Шалгын и Жаксыбай, передаёт портал «Мой ГОРОД». 28 марта стало известно, что талые воды разрушили корпус сельской школы в селе Шалгын Каратобинского района. Жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать. Спустя день вода затопила дома и жителей пришлось эвакуировать в соседнее село Коскол. Первого апреля в Каратобинском и Шынгырлауском районах был объявлен режим ЧС, через пару дней ситуация стабилизировалась. После прихода большой воды власти оценили ущерб в 1,6 млрд тенге. Позже было принято решение в селе Шал