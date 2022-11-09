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Социум

Пострадавшие от паводков жители ЗКО начали заселяться в новые дома

До конца этого месяца ключи от новых домов получат все пострадавшие из посёлков Шалгын и Жаксыбай, передаёт портал «Мой ГОРОД». 28 марта стало известно, что талые воды разрушили корпус сельской школы в селе Шалгын Каратобинского района. Жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать. Спустя день вода затопила дома и жителей пришлось эвакуировать в соседнее село Коскол. Первого апреля в Каратобинском и Шынгырлауском районах был объявлен режим ЧС, через пару дней ситуация стабилизировалась. После прихода большой воды власти оценили ущерб в 1,6 млрд тенге. Позже было принято решение в селе Шал
Арайлым Усербаева
Пострадавшие от паводков жители ЗКО начали заселяться в новые дома
До конца  этого месяца ключи от новых домов получат все пострадавшие из посёлков Шалгын и Жаксыбай, передаёт портал «Мой ГОРОД».
В палатках и сараях живут сельчане, оставшиеся без жилья из-за паводков в ЗКО
В палатках и сараях живут сельчане, оставшиеся без жилья из-за паводков в ЗКО
28 марта стало известно, что талые воды разрушили корпус сельской школы в селе Шалгын Каратобинского района. Жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать. Спустя день вода затопила дома и жителей пришлось эвакуировать в соседнее село Коскол. Первого апреля в Каратобинском и Шынгырлауском районах был объявлен режим ЧС, через пару дней ситуация стабилизировалась. После прихода большой воды власти оценили ущерб в 1,6 млрд тенге. Позже было принято решение в селе Шалгын построить 23 новых дома и школу на 60 мест, а в посёлке Жаксыбай - семь. 19 августа мы побывали в Шалгыне, поговорили с местными жителями и увидели, как живут сельчане, оставшиеся без крова. Некоторым приходилось ютиться в сарае по соседству с коровами. 28 октября в ходе брифинга аким Каратобинского района Кадыржан Суйеугалиев сообщил, что строительство новых домов для пострадавших сельчан ведётся с опозданием от графика. Однако до конца октября людям всё же вручат ключи от новых домов. По словам заместителя руководителя управления строительства ЗКО Нуркена Молдашева, строительство семи домов в посёлке Жаксыбай стоило 195 миллионов тенге, а дома в посёлке Шалгын обошлись в 590 миллионов тенге. Возведение нового жилья ведётся за счёт фонда «Казакстан халкына». Деньги выделили в сентябре, однако подрядчики решили начать строительно-монтажные работы за свой счёт.
– Договор между управлением строительства и подрядными организациями заключен в сентябре этого года. В апреле мы составляли дефектный акт, в течение трёх месяцев разрабатывали ПСД, проводили экспертизу. Финансирование объектов затянулось, но подрядчики, несмотря на это, не останавливали строительство. На сегодня в посёлке Шалгын 17 домов из 23 полностью готовы. В два дома сельчане уже заселились, в 15 домах ведутся работы по просушке стен, на следующей неделе жильё будет выдано сельчанам. По шести домам строительные работы ещё ведутся, до конца ноября объекты будут сданы в эксплуатацию, - рассказал Нуркен Молдашев.
Что касается домов в посёлке Жаксыбай, то здесь готовность домов составила 80%. Из-за неблагоприятных погодных условий наблюдается отставание от графика. Однако в управлении строительства обещали сдать дома до конца этого месяца.
– Дорога от Жанибекского района до посёлка Жаксыбай находится в плохом состоянии из-за обильных осадков. Поэтому техника со стройматериалами не могла туда доехать. Сейчас мы перевозим материалы с помощью вездеходов. Дома строятся качественно, гарантийный срок составляет два года, - сообщил Нуркен Молдашев.
По словам замруководителя управления, в селе также строится школа на 60 мест, на сегодня завершено 25% строительно-монтажных работ. Ведется кирпичная кладка. Ориентировочно учебное заведение сдадут в эксплуатацию в мае-июне следующего года. Стоимость объекта 750 миллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
строительство паводки

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