Пострадавшие от паводков жители ЗКО начали заселяться в новые дома

– Договор между управлением строительства и подрядными организациями заключен в сентябре этого года. В апреле мы составляли дефектный акт, в течение трёх месяцев разрабатывали ПСД, проводили экспертизу. Финансирование объектов затянулось, но подрядчики, несмотря на это, не останавливали строительство. На сегодня в посёлке Шалгын 17 домов из 23 полностью готовы. В два дома сельчане уже заселились, в 15 домах ведутся работы по просушке стен, на следующей неделе жильё будет выдано сельчанам. По шести домам строительные работы ещё ведутся, до конца ноября объекты будут сданы в эксплуатацию, - рассказал Нуркен Молдашев.Что касается домов в посёлке Жаксыбай, то здесь готовность домов составила 80%. Из-за неблагоприятных погодных условий наблюдается отставание от графика. Однако в управлении строительства обещали сдать дома до конца этого месяца.
– Дорога от Жанибекского района до посёлка Жаксыбай находится в плохом состоянии из-за обильных осадков. Поэтому техника со стройматериалами не могла туда доехать. Сейчас мы перевозим материалы с помощью вездеходов. Дома строятся качественно, гарантийный срок составляет два года, - сообщил Нуркен Молдашев.По словам замруководителя управления, в селе также строится школа на 60 мест, на сегодня завершено 25% строительно-монтажных работ. Ведется кирпичная кладка. Ориентировочно учебное заведение сдадут в эксплуатацию в мае-июне следующего года. Стоимость объекта 750 миллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.