Пострадавший от огнестрельного оружия подросток является сыном полицейского ДВД ЗКО

Об этом рассказал заместитель начальника ДВД ЗКО Берик АЙМУРЗИН на брифинге в региональной службе коммуникаций, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Берик Аймурзин Со слов Берика АЙМУРЗИНА, несовершеннолетний, в которого выстрелили из охотничьего ружья, сын заместителя начальника отдела по тыловому обеспечению ДВД ЗКО. – Данный случай произошел по неосторожности, но тем не менее по данному факту заведено уголовное дело в отношении хозяина, которому принадлежало ружье, за халатное хранение. Трагедия произошла, когда родителей не было дома. Дети, воспользовавшись тем, что ключи от сейфа н