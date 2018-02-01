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Происшествия

Пострадавший от огнестрельного оружия подросток является сыном полицейского ДВД ЗКО

Об этом рассказал заместитель начальника ДВД ЗКО Берик АЙМУРЗИН на брифинге в региональной службе коммуникаций, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Берик Аймурзин Со слов Берика АЙМУРЗИНА, несовершеннолетний, в которого выстрелили из охотничьего ружья, сын заместителя начальника отдела по тыловому обеспечению ДВД ЗКО. – Данный случай произошел по неосторожности, но тем не менее по данному факту заведено уголовное дело в отношении хозяина, которому принадлежало ружье, за халатное хранение. Трагедия произошла, когда родителей не было дома. Дети, воспользовавшись тем, что ключи от сейфа н
Кристина Кобина
Пострадавший от огнестрельного оружия подросток является сыном полицейского ДВД ЗКО
Об этом рассказал заместитель начальника ДВД ЗКО Берик АЙМУРЗИН на брифинге в региональной службе коммуникаций, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Берик Аймурзин Со слов Берика АЙМУРЗИНА, несовершеннолетний, в которого выстрелили из охотничьего ружья, сын заместителя начальника отдела по тыловому обеспечению ДВД ЗКО. – Данный случай произошел по неосторожности, но тем не менее по данному факту заведено уголовное дело в отношении хозяина, которому принадлежало ружье, за халатное хранение. Трагедия произошла, когда родителей не было дома. Дети, воспользовавшись тем, что ключи от сейфа не были спрятаны, взяли ружье и стреляли из него во дворе, - рассказал Берик АЙМУРЗИН. Заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара АБДРАХМАНОВА отметила, что подросток находится в стабильном состоянии. -На сегодняшний день его перевели в Областную клиническую больницу в нейрохирургическое отделение, где он получает консервативное лечение, - пояснила Гульнара АБДРАХМАНОВА.
Напомним, трагедия произошла 21 января. Как стало известно, подросток вытащил ружье и случайно выстрелил в сверстника. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Позже стало известно, что огнестрельное ранение он получил в шею. Несовершеннолетний находится в реанимации.
ДВД ЗКО

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