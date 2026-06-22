Поступление в колледжи Казахстана: сколько выделили грантов и когда подавать документы, рассказали в Минпросвещения

В новом учебном году за счет бюджета смогут учиться 140 тысяч человек, а упор сделан на технические направления.

В Казахстане определили сроки и правила поступления в организации технического и профессионального образования. Как сообщили в Министерстве просвещения, прием документов стартует 25 июня.

На 2026-2027 учебный год государство выделило 140 тысяч бесплатных мест. В ведомстве подчеркнули, что в этом сезоне количество образовательных грантов увеличили в пользу технических специальностей. Подать заявление выпускники могут онлайн через портал eGov.kz или в электронном формате при обращении в выбранный колледж.

- Для поступающих на специальности среднего звена и прикладной бакалавриат конкурс проводится на основе среднего балла аттестата по обязательным и профильным предметам. Выпускники, желающие получить рабочую квалификацию, принимаются в колледжи по итогам собеседования. Для поступающих на педагогические специальности проводится эссе или диктант, для поступающих на медицинские и творческие специальности проводятся специальные и (или) творческие экзамены, - пояснили в Минпросвещения.

Сроки приема документов по направлениям: