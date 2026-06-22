Поступление в колледжи Казахстана: сколько выделили грантов и когда подавать документы, рассказали в Минпросвещения

В Казахстане определили сроки и правила поступления в организации технического и профессионального образования. Как сообщили в Министерстве просвещения, прием документов стартует 25 июня.
На 2026-2027 учебный год государство выделило 140 тысяч бесплатных мест. В ведомстве подчеркнули, что в этом сезоне количество образовательных грантов увеличили в пользу технических специальностей. Подать заявление выпускники могут онлайн через портал eGov.kz или в электронном формате при обращении в выбранный колледж.
- Для поступающих на специальности среднего звена и прикладной бакалавриат конкурс проводится на основе среднего балла аттестата по обязательным и профильным предметам. Выпускники, желающие получить рабочую квалификацию, принимаются в колледжи по итогам собеседования. Для поступающих на педагогические специальности проводится эссе или диктант, для поступающих на медицинские и творческие специальности проводятся специальные и (или) творческие экзамены, - пояснили в Минпросвещения.
Сроки приема документов по направлениям:
- Творческие направления: с 25 июня по 20 июля.
- Педагогические направления (на базе 9, 11 классов и колледжей): с 25 июня по 10 августа.
- Медицинские специальности: для выпускников 9 классов - до 10 августа; для выпускников 11 классов и колледжей - до 15 августа.
- Специальности среднего звена (на базе 9 и 11 классов): с 25 июня по 22 августа.
- Рабочие квалификации: с 25 июня по 27 августа.
- Вечерняя форма обучения: с 25 июня по 20 сентября.