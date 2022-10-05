Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили о пресечении контрабанды наркотических средств в особо крупном размере. Второго октября служебный пёс унюхал запрещённые вещества в посылке из США. Она предназначалась для жителей Алматы. Им отправили марихуану общим весом 648,98 граммов, а также гашиш общим весом 675,65 граммов. Сбывать наркотики получатели посылки планировали на территории Казахстана через Telegram. При обыске у них нашли весы и средства для расфасовки. В изолятор водворён один подозреваемый. Ведётся следствие.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.