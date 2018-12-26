Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель специальной мониторинговой группы Алия САЛИЕВА рассказала, что одной из самых обсуждаемых тем в последнее время стала гололедица. – Наш регион граничит с пятью областями РФ. По нашим дорогам ежедневно проезжают сотни тысяч машин. Но в последнее время все дороги закрыты и представляют опасность для жизни и здоровья людей. В социальных сетях и в СМИ появляются все новые видеозаписи и статьи о состоянии на дорогах ЗКО. Есть информация о том, что вдоль дорог до сих пор стоят большегрузы, которые слетели с трасс из-за гололеда, - заявила Алия Салиева. По словам директор филиала ТОО "Казахавтодор" Еркебулана Жуманова, в связи с обильными осадками на трассах республиканского значения действительно существует проблема с гололедом. – Для устранения этой проблемы на трассах работают 14 единиц спецтехники, которые предназначены именно для борьбы с гололедом. В период с 20 ноября по 20 декабря на трассы было посыпано свыше шести тысяч тонн песко-соляной смеси. В 2015 году эта цифра составила более трех тысяч тонн, в 2016 году около пяти тысяч тонн, а в 2017 году всего около трех тысяч тонн. Для безопасности самих же граждан с 26 ноября по 16 декабря 2018 года трассы республиканского значения были перекрыты семь раз, - пояснил Еркебулан Жуманов. Выяснилось, что на балансе предприятия находится всего 49 единиц техники, которая используется в зимний период, из них 14 единиц спецтехники, которая предназначена для посыпки трасс. – 29 техники были закуплены 10 лет назад, 11 - 5 лет назад. В связи с этим они быстро выходят из строя, что влияет на своевременное обслуживание по очистке трасс. В 2016 году было закуплено восемь единиц спецтехники, а в 2018 году - всего одна. Нам приходится арендовать технику у предприятий города. Так, в данное время мы арендуем два автогрейдера, два бульдозера, два трактора-тягача и три единицы техники для посыпки песко-соляной смесью. Зарплата наших рабочих составляет около 120 тысяч тенге. Сейчас ТОО "Казахавтодор" готовится к передаче в доверительное управление с условием, что новыми руководителями будет закуплено дополнительно 300 единиц новой техники, - отметил директор филиала. Членами мониторинговой группы было озвучено предложение о посыпке трасс химикатами, как делают россияне. – Нам, действительно, сейчас предлагают применять хлористый кальций. Этот препарат можно использовать и в твердом, и в жидком виде. Для достижения наибольшего эффекта в него можно добавить и соль. Но этот способ борьбы с гололедом является очень дорогим. Один килограмм хлористого кальция стоит около 80 тенге. По мере выделения средств со следующего года, возможно, и мы перейдем на такой вид борьбы с гололедицей, - рассказал Еркебулан Жуманов.