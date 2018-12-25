По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается снег с дождем, температура воздуха составит - 3 градуса днем, -10 ночью. В Атырау ожидается 4 градуса мороза днем, ночью до 8 градусов мороза. В Актобе синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут 12 градусов мороза, ночью -18. Снег с дождем и 6 градусов тепла ожидаются днем в Актау. Ночью будет 3 градуса тепла.