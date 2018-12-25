Иллюстративное фото из архива "МГ" Возгорание произошло на кухне квартиры на 4 этаже десятиэтажного дома. Пожарными подразделениями из жилого здания эвакуированы 125 человек. - На месте пожара обнаружены тела детей 2012 и 2015 годов рождения, - говорится в сообщении. В тушении пожара участвовал 21 человек личного состава и 5 единиц техники. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.