Как рассказал директор автовокзала Атырау, людей, отбывающих и пребывающих в нефтяную столицу в новом году ждут большие перемены. По словам Вадима Синкевича, на данный момент полностью отреставрирован фасад здания, снаружи автовокзал был обшит термопанелями, в рамках модернизации полностью отремонтирована крыша здания. После чего рабочими были восстановлены карнизы и водостоки, частично заменены и частично восстановлены входные группы. - К Новому году мы установили прожекторы декоративной подсветки, заменили световые вывески, а также всю наружную электропроводку. Заменено освещение внутри здания, также закуплен и установлен аварийный генератор подачи электричества. Кроме того, на самих пассажирских посадочных площадках установлены прожекторы освещения, - рассказывает Вадим Синкевич. По словам директора автовокзала Атырау, для маломобильных пассажиров на входе и выходе были установлены пандусы по всем соответствующим стандартам. Также для инвалидов установлены звонки вызова дежурного по автостанции, открыта касса с возможностью вызова кассира. Для людей с ограниченными возможностями были полностью отремонтированы и перестроены туалеты с учетом требований госстандарта. В рамках работ по модернизации объекта была прочищена и частично заменена канализация. Отремонтирована система отопление здания, замена система пожарного оповещения и входные двери всех внутренних помещений, сделан капитальный ремонт столовой. На автовокзале было полностью реконструировано помещение диспетчерской и водительская, с учётом требований госстандарта. - Мы полностью пересмотрели работу нашего автовокзала. Теперь здесь создана справочная служба, здание обеспечено интернетом и телефонией, установлены 26 камер видеонаблюдения, создана кассовая зона из трёх кассовых ячеек, благодаря чему кассы переведены на график работы с 07.30 до 21.30 без перерывов. Для удобства пассажиров была организована онлайн-продажа билетов на автобусы через интернет, в самих кассах введена возможность оплаты билетов картами через банковские POS-терминалы, - уточнил директор автовокзала. В настоящее время полным ходом идут ремонтные работы в зале ожидания пассажиров, в комнате матери и ребёнка, а также медпункта. После нового года на автовокзале предстоит установка табло прибытия/убытия автобусов, информационно-громкоговорящей системы. Также руководство объекта планирует провести реконструкцию зоны торговых площадей и создать зоны отдыха пассажиров.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.