АО «Жилстройсбербанк Казахстана» - единственный банк в стране, реализующий систему жилищных строительных сбережений. Банк состоит в Европейской федерации строительных сберегательных касс (ЕФССК) и в Международном союзе жилищного финансирования. Единственным акционером Жилстройсбербанка является АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Объекты планируется сдать в эксплуатацию в конце 2018 года. Вкладчики Жилстройсбербанка могут приобрести жилье по ставке 7% годовых, имея 50% первоначального взноса от стоимости жилья. - По программе банка «Свой дом» наш вкладчик может приобрести любое первичное жилье без каких-либо ограничений, - пояснилЧтобы получить заем на приобретение жилья по данной программе, вкладчикам банка необходимо обратиться в отдел продаж вышеупомянутых строительных компаний, получить информацию о свободных квартирах, стоимости и площадях. После этого вкладчикам необходимо обратиться в отделение ЖССБК и подать заявление на получение займа для приобретения жилья. – За все время существования нашей компании порядка 426 граждан нашей области отметили новоселье в домах, построенных нами. Мы дорожим репутацией нашей компании и строим только качественное и доступное жилье. Продуманная планировка позволяет разместиться в новом доме с комфортом. Сотрудничаем с надежными поставщиками. Ведь вовремя завершенное строительство является залогом успеха нашей компании! - рассказалВ конце текущего года Жилстройсбербанк и строительная компания «SolarA.kz» планируют реализовать еще 25 квартир. Кроме этого, в Атырауской области успешно реализуется государственная программа «Нұрлы жер». В рамках данной программы 300 вкладчиков банка отметили свое новоселье. В 2019 году планируется реализовать еще 1512 квартир.