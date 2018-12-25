Буквально за неделю объем мертвой рыбы, выловленной в водоемах Атырау, вырос вдвое, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом на своей официальной странице в Facebook рассказал пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет. По словам источника, по состоянию на 25 декабря 2018 года из реки Урал изъято 9,9 тонн снулых рыб  - это вобла, сазан, лещ, карась, осетровых. Из этого числа осетровых в  садковом рыбоводном хозяйстве ТОО «Луговской конный завод» погибло 3,4 тонны, в РГКП «Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод» выловлено 1,5 тонны. - Касательно частиковой рыбы на канале Перетаска выловлено 1,1 тонна; в районе ГКП «Атырау су арнасы» и ниже по течению - 3,9 тонны, - уточнил Сакен Дилдахмет. Напомним, что массовая гибель рыбы в Атырауской области зафиксирована в начале декабря 2018 года на участках реки Урал. По данному факту при Атырауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира работает межведомственная комиссия. В настоящее время возбуждено 2 уголовных дела по статье 336 УК РК «Нарушение правил охраны рыбных запасов», а также по статье 328 «Загрязнение, засорение или истощение вод». Департаментом экологии по Атырауской области начаты внеплановые проверки на предприятиях, которые сбрасывают воду в реку Урал. - Первые лабораторные исследования показали превышение ПДК хлоридов в воде 1,5 – 2 раза. Тушки всех снулых рыб хранятся в холодильных камерах и будут утилизированы после окончания следственных мероприятий, - рассказал Сакен Дилдахмет. Причины гибели рыбы будут уточнены по результатам лабораторных исследований проб воды и снулых рыб к концу декабря текущего года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ