Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель департамента по охране общественного здоровья Жайдар Курманов, ведомство официально закупает проверяемую продукцию и производит исследования. Так, в 2018 году по области был охвачен 291 объект торговли. – Закупленная продукция исследуется в специализированной лаборатории областного филиала "Национальный центр экспертизы". В этом году было исследовано около 4 тысячи образцов продукции. На эту работу было потрачено около 6 млн тенге. Основная доля нарушений приходится на несоответствие требованиям маркировки. На этикетках отсутствует информация на государственном и русском языках, не указывается наименование пищевой продукции, не указывается состав, - отметил Жайдар Курманов. По словам руководителя департамента, по микробиологическим показаниям выявлено 54 пробы несоответствия. Такая продукция была обнаружена не только в городе, но и в районах области. – Колбасные изделия "Вареная" из мяса кур, колбаса "Южная", закупленные в магазине "Жастал" города Аксай не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям. В сливочном масле "Традиционное", закупленном в магазине "Береке" в поселке Дарьинск, также были выявлены нарушения. Обнаружены бактерии группы кишечных палочек в рыбных изделиях "Треугольники кальмаровые в панировке", которые были закуплены в супермаркете в городе Уральск, и в мороженом "Ванильное пломбир", купленное в магазине "Асем", - заявил Жайдар Курманов. Кроме этого, департаментом были установлены факты обмана потребителей. – Например, в продукте местного производителя ИП "Колесникова" в говяжьем фарше "Морозко" по результатам экспертизы выявлено содержание ДНК свинины. При этом в маркировке производитель об этом не заявил. По данному факту материалы переданы в департамент полиции для принятия процессуальных решений, - отметил руководитель департамента. В преддверии Нового года руководитель департамента рекомендует быть внимательными при выборе новогодних подарков. По его словам, подарки лучше приобретать в местах организованной торговли. При выборе сладкого новогоднего подарка необходимо обратить внимание на его внешний вид. Упаковка должна быть плотно закрытой, не деформированной и не мятой.