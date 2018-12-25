В преддверии новогодних праздников сотрудники Атырауского филиала информационного портала "Мой ГОРОД" провели благотворительную акцию по раздаче сладких подарков особенным детям. Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим Новым годом в общей сложности 16 детей-инвалидов, список детей с тяжелыми формами заболеваний был предоставлен "Обществом Красного Полумесяца РК". - Атырауский областной филиал "Общество Красного Полумесяца РК" ежегодно традиционно проводит благотворительный месячник с целью сбора средств на приобретение подарков, для детей школьного возраста из малоимущих, многодетных семей, а также детей с инвалидностью. В этом году месячник проходит с 1 по 25 декабря. В рамках акции каждый желающий сможет сделать доброе дело, оказав помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей. Выражаем огромную благодарность представителям информационного портала "Мой ГОРОД", которые с удовольствием поддержали нашу акцию и поздравили детей-инвалидов, - рассказала представитель общества в г.Атырау Асия Кульжанова. Отметим, что в акции принял активное участие пенсионер, житель г. Атырау Мухамед Тютебаев. Редакция "МГ" выражает благодарность нашим постоянным спонсорам ИП "Global Consulting Service", магазин "Светофор", кухня "Мария", магазин люстр «ТОО LuminX –Atyrau», строительный двор "Ералар", автоломбард "Р-Финанс", ИП "Егорова", туристическое агентство "5 Звёзд", Российская оконная компания "ОкнаБиз", ЖК "Отау КЗ", магазин обоев, ИП "Абдулова", ТОО «Экомед Атырау».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.