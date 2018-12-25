Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель департамента по охране общественного здоровья Жайдар Курманов, основной мерой профилактики ОРВИ и гриппа является вакцинация. – В области вакцинацией охвачены свыше 65 тысяч человек. Для этих целей использованы 60 тысяч доз вакцин, закупленных при поддержке акимата области на средства областного бюджета. Отмечено снижение заболеваемости ОРВИ на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Достигнуто снижение заболеваемости по 16 инфекционным и паразитарным заболеваниям. Совместно с акиматами на местах за 2018 год проведена работа по осуществлению контроля за децентрализованным водоснабжением. Проведен учет всех бесхозных общественных колодцев в малых населенных пунктах области и принимаются меры по взятию на баланс коммунальной собственности с последующим финансированием на содержание, - отметил Жайдар Курманов. Выяснилось, что актуальной проблемой в ЗКО остается отказ от вакцинации. – Наш регион занимает лидирующее место по числу отказников от вакцинации. Более тысячи людей по религиозным соображениям отказались получить прививки. Такие люди тяжело идут на контакт. Уральск занимает первое место в регионе по числу людей, которые отказываются прививаться. На втором месте Зеленовский район, на третьем - Сырымский район. Ведется активная работа с такими гражданами. На сегодняшний день из числа отказников 111 человек поменяли свои убеждения и получили прививки. Хотел бы обратить ваше внимание, что в Уральске в 2018 году двухлетний ребенок заболел туберкулезом. Он не был привит. Сейчас ребенок находится на лечении. Родители, отказываясь от вакцинации, должны понимать, что своими взглядами и убеждениями могут нанести непоправимый вред здоровью ребенка, - рассказал Жайдар Курманов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.