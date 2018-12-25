В Актобе прошла Президентская ёлка для 202 отличившихся в уходящем году особыми успехами детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

В этом году главное детское новогоднее представлениеобласти называется «Жарқыра, Қазақстан! Жарқыра, туған жер!». В праздничном мероприятии приняли участие дети из областного центра и всех районов области.

После зажжения ёлки и показа видеопоздравления президента страны Нурсултана Назарбаева аким области Бердыбек Сапарбаев вручил каждому ребенку подарок от имени главы государства.

- По поручению президента мы, органы местной исполнительно власти, делаем все для того, чтобы наши дети имели доступ и получали качественное образование, могли заниматься спортом, искусством, развивались разносторонне. Вы и сами хорошо знаете, что уходящий год в нашей области был Годом ребенка, сколько за этот год построено детских дошкольных учреждений, школ, спортивных и игровых площадок, открыто IT-классов, многие одаренные дети отдохнули этим летом за рубежом. Это все для того, чтобы наши дети не отставали от своих ровесников, проживающих в других регионах, странах, имели широкий кругозор. Но главное, как сказал наш президент, вы должны воспользоваться всеми этими благами, учиться на отлично и хорошо, слушать и уважать взрослых, чтобы вырасти достойными гражданами, прославляющими наш родной Казахстан, - сказал Бердыбек Сапарбаев.

Отметим, дети получили в подарок именно то, что они просили в своих письмах Деду Морозу - велосипеды, гироскутеры, планшеты, телевизоры, ноутбуки и так далее. Примечательно, что в каждом письме содержались просьбы о книгах, в основном энциклопедиях. Ученица седьмого класса Асель попросила швейную машинку, двое юных музыкантов Мейрамбек и Карим – домбры ручной работы, а пятиклассница Сандугаш из Алгинского района, увлекающаяся фотографией, получила желанный фотоаппарат.

Новогодняя ёлка для ребят была продолжена праздничным обедом, экскурсией в музей и осмотром главной елки Актобе.

Кроме того, в этом году в регионе пройдет масштабная акция «Подари детям радость», в рамках которой представители государственных органов, бизнес-сообщества вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравят и вручат подарки 3626 детей с особыми образовательными потребностями.

