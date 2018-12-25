6-летняя Даяна Бауыржан борется со страшной болезнью. Семье девочки не хватало средств, чтобы поехать на реабилитацию. К счастью, среди уральцев оказалось много неравнодушных людей, которые за короткий срок собрали нужную сумму. А человек, который предпочел остаться неизвестным, и вовсе перечислил на счет семьи 179 тысяч и тем самым полностью закрыл сбор на лечение. 14 января Даяна с родителями поедет в Оренбург. Вместе с Даяной сладкий подарок получил и её младший брат Дильхан. Без внимания не осталась и многодетная семья Вероники Заики. Корреспондентов газеты дети встретили у нарядной новогодней елки. Ребята были рады сладким подаркам и наборам по рукоделию. А маме был вручен пакет с продуктами питания. Маленький Аслан и его мама Асылтас также были рады гостям. Мальчик получил сладкий подарок, а его мама продуктовую корзину. Про восьмилетнюю Анастасию Бузгон мы писали несколько раз. Девочке требовалась срочная операция на позвоночнике. Операция стоила 3 млн тенге. Тогда казахстанцы помогли семье и собрали необходимую сумму. Восьмилетняя Балауса, страдающая редким заболеванием - целиакией, нуждалась в реабилитации в Самаре. Курс лечения девочка уже прошла и уже находится дома. Балауса и шесть её братьев и сестер получили сладости и игрушки, а мама - продукты питания. Жительница Уральска Вика осталась одна с тремя детьми. Летом этого года её супруг утонул в септике, спасая пятилетнего ребенка. Семья также получила продуктовую корзину и сладкие подарки. Светлана Телятова сейчас живет в поселке Чирово. До публикации семья жила на даче в районе Телецентра и остро нуждалась в финансовой помощи. После статьи в газете со Светланой связалась администрация сельской школы, предложила дом и работу. Сейчас женщина с детьми живет в поселке, работает в местной школе, а дети в восторге от сельской жизни и в город возвращаться не хотят. Многодетная семья из села Социализм Теректинского района живет в маленьком домике и нуждается в помощи. Старший сын - студент, он помогает родителям, откладывая со стипендии, а младшей девочке Мейрамгуль всего два года. Семья Гульмиры Ахметалиевой была очень рада сладким подаркам и продуктам питания. Все вы помните о трехлетней девочке из Уральска Ару Азамат, которая страдает редкой формой эпилепсии. Мама девочки Аида Габдеева обратилась к уральцам за помощью в сборе нужной суммы для лечения в Венгрии. Стоит отметить, что здесь также не обошлось без добрых сердец и в течение короткого времени необходимая сумма уже была собрана. Сейчас Ару уже приехала из Венгрии и находится в Уральске. Подарки от ТОО "Медмаркет Эксперт" также были вручены детям, посещающим кабинет психолого-педагогической коррекции на новогоднем утреннике. Мы благодарим наших партнеров за помощь для многодетных и малообеспеченных семей и поздравляем с наступающим Новым Годом! Фото Медета МЕДРЕСОВА
