В пресс-службе департамента полиции сообщили, что в данный момент ребенок находится с матерью. - По данному факту был ориентирован весь личный сотав департамента полиции ЗКО. В настоящее время несовершеннолетний Санжар найден и находится вместе с матерью. Причина его отсутствия и где он находился ночью на данный момент выясняется, - сообщили в пресс-службе полиции. Напомним, 24 декабря после занятий пропал ученик СОШ №38 Санжар Сатаев. После занятий Санжар должен был пойти на кружок по игре на гитаре, однако больше его никто не видела. Обеспокоенная мама вечером обратилась в полицию, а также разместила посты в социальных сетях. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.