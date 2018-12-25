24 декабря судья межрайонного уголовного суда Бакыт Ермаханов вынес приговор в отношении трех жителей Уральска, занимавшихся распространением марихуаны. Как стало известно из материалов дела, с 6 по 14 июня Канатов купил у неустановленного лица в Акмолинской и Карагандинской областях марихуану и на поезде через Атбасар приехал в Актобе, а оттуда в Уральск на машине. По приезду в город он снял квартиру по ул. Ларина. Далее Канатов предложил своему знакомому Абасову сбыть товар. Абасов согласился и договорился с Сергеевым, который работал таксистом. - 18 июня Сергеев по телефону подставному лицу под псевдонимом Серик сообщил о наличии стакана марихуаны стоимостью 50 тысяч тенге. Далее они встретились с Сериком возле кафе. Затем они посадили его в машину и все вместе они поехали в другой район и, получив от Серика 50 тысяч, оставили его там же. Сергеев и Абасов приехали на парковку кафе Сарыарка-2, забрали у Канатова марихуану, отвезли и отдали ее Серику, - сообщил Бакыт Ермаханов. После этого 26 июня Канатов уехал в Акмолинскую область, купил в Атбасаре 6 килограммов марихуаны за 300 тысяч тенге и, зная, что поезд Тулпар-Тальго никто не проверяет, отправился в Уральск. В тот же день дома у Абасова сотрудники ДКНБ обнаружили марихуану. - Суд признал виновными Канатова, Абасова и Сергеева в преступлении по ст. 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов" и назначил Канатову 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности. Также Канатбаеву назначено принудительное лечение от наркомании. Абасову назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности. Сергееву назначить наказание в виде 7 лет колонии максимальной безопасности, - зачитал приговор судья. Бакыт Ермаханов пояснил, что при вынесении приговора суд учел как смягчающее обстоятельство наличие у Абасова пятерых несовершеннолетних детей, а также 1 группу инвалидности у Сергеева. К тому же автомобиль "Лада Гранта", на котором передвигались Сергеев и Абасов был признан орудием преступления и конфискован в доход государства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.