Родственница Санжара Гульнур рассказала, что мальчика в школу отвозит мама. – Он учится в школе №38. В последний раз его видели рядом со школой. Он вышел с занятий. Был одет в черную куртку, черную шапку и такого же цвета сапоги. При нем был красный рюкзак. Мы искали его до шести утра 25 декабря. На камерах видеонаблюдения видно, что он шел по проспекту Достык. После этого его следы теряются. Мы просим всех, кто владеет какой-либо информацией, сообщить нам. Полиция тоже его ищет, - рассказала Гульнур. В школе №38, где учится Санжар, рассказали, что мальчик занимается в первую смену. – Занятия закончились в 13.30. Санжар сказал одноклассникам, что идет на кружок. Он посещает занятия по игре на гитаре. После этого его никто не видел. Санжар хороший мальчик и прилежный ученик. Никогда за ним не замечали ничего плохого. Администрация школы тоже ищет его. Просматривали камеры видеонаблюдения, - рассказали в школе. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что в настоящее время ведутся поиски мальчика. Всех, кто видел мальчика или располагает какой-либо информацией о нем, родители просят звонить по номеру: 8-775-672-32-75 либо в полицию на номер 102.