Иллюстративное фото из архива "МГ" Департамент по чрезвычайным ситуациям по Атырауской области распространил информацию о закрытии автомобильного движения на трассе Атырау-Астрахань в ночь на 25 декабря из-за гололеда. Тем временем синоптики прогнозируют на территории Атырауской области во вторник снегопад, в среду и четверг - облачность.