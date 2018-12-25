Что делать на новом месте? Отвертеться, и точка. Но это не выход. Гоните от себя эти мысли! Не идти на знаковое событие? Пусть оно и не всегда со знаком плюс, это не дело. Надо же доказать, что ты – часть коллектива и не чураешься своих. Ну и так далее. Поэтому хватит обреченно вздыхать. Начните готовиться уже сейчас. С нашими советами краснеть точно не придется. Всю ночь на ногах, и - как стёклышко!Все элементарно. Этиловый спирт круто влияет на кровь и сосуды. А почему пьянеют по-разному? Вот они, две закономерности. Женщине для опьянения надо меньше спиртного, чем мужчине. А люди с небольшим весом быстрее хмелеют, чем крупные. (Но речь не о полных, имеющих солидную жировую прослойку!) Без комментариев.Хотите знать, чем вызвано похмелье? Тяжелым отравлением организма, которое обеспечивает один из ферментов, вырабатываемых печенью. Это алкогольдегидрогеназа. В результате химических реакций эта штуковина окисляется до уксусной кислоты.Не пейте вообще, ни капли. Кардинально? Да. Зато вы стопудово не наговорите ничего лишнего коллегам, не подцепите супругу босса на вечеринке, не нарветесь на скандал, не поссоритесь с женой, ну, и так далее. Решили пить? Не опустошайте бокал до дна, как бы коллеги ни кричали, что мол, давай, давай. Чтобы не натворить ничего по пьяни, а потом покойно добраться домой, сделайте вид, что поперхнулись или отвернитесь. Что пить из алкоголя, шампанское? Куда ж без него на новый год. Да, можно. Но в меру, и не фальсификат, а то будете в зюзю. Не смешивайте шампанское ни с каким другим спиртным. Не верьте россказням, что, мол, градус не надо превышать. Каждый индивидуален. Вам, например, одной стопочки или бокальчика хватит принять на грудь. Другому бутылки беленькой мало покажется. Пейте то, с чего начали вечеринку, и в меру, разумеется. И лучше в этот раз не пить ничего из крепких напитков. Вам ведь репутация дороже?Но как быть с тостами, которые звучат со всех сторон все чаще по мере приближения звона курантов? А пропускать их. Ведь, как у нас бывает? Между первой и второй… Перерывчики все короче. Вы же все пьянее. Чтобы не обидеть никого, можно сделать вид, что вы пьете, или вообще слегка пригубить напиток. Все. Если решили-таки пить, то делайте это не резко, а размеренно, постепенно и понемногу вливая в себя алкоголь. Не хотите перепить? Заполните бокал или рюмку безалкогольным напитком (якобы спиртным) и чокайтесь со всеми подряд, желая всего-всего… Притворитесь пьяным, и молчите при этом, загадочно ухмыляясь. Пристают, мол, пора повторить? Можно сослаться на изжогу, чтобы «любопытные варвАры» не забросали другими вопросами.Еда. Важнейший фактор. Во-первых, плотно поешьте дома перед корпоративом (можно что-то жирное съесть, бутерброд намазать маслом). Зачем? Смысл в том, что голодный человек, приняв на грудь всего-то рюмашку, мгновенно пьянеет. А если его развезло, сами понимаете, чего можно ожидать от утратившего над собою контроль. Кроме того, не вздумайте стесняться, увидев изобилие вкуснющих яств! Ешьте плотно и на корпоративе. То есть отдавайте предпочтение не выпивке, а еде. Особенно налегайте на горячее - все, что подают на праздничный стол, особенно мясное, тормозит действие горячительного. Классно идет холодец, уха, заливная рыба. Перемежайте все это овощами и фруктами, в составе которых есть витамин С. Жидкость. Хорошо бы побольше пить обычной воды. Но! Ни в коем случае не налегайте на газированные напитки, пусть они и без алкоголя. Что получится, если вы, опрокинув водочки, запиваете ее фантой? Правильно, эйфория. И не только. Быстрое опьянение и утрата контроля над собой. Шипучки усиливают действие алкоголя, учтите это! Что лучше пить, кроме воды? Есть соки, скажем, яблочный, лимонный, виноградный. Они отлично сопровождают любую трапезу.Танцуйте. Это не только развеет алкоголь, а и повысит вашу репутацию! Не любите танцы, не можете танцевать? Не беда. Придумайте заранее, чем бы вам таким заняться, чтобы двигаться для контролирования своего состояния. Если это не танцы, то прогулки по залу, участие в конкурсах, прогулки на улице.Прогулки. Да, да, это тоже отличный совет - старайтесь чаще выходить на улицу, чтобы протрезветь. Только помните, что кровь в вас сейчас бурлит, в помещении жарко, а на улице – мороз. А значит, простуды не избежать. То есть одевайтесь потеплее, выходя на перекур. Кстати, о перекуре. Неужели нельзя обойтись? Нельзя? Ну, тогда хотя бы уменьшите количество сигареток, не выкуривайте их до конца или курите, наконец, не в затяжку. Вы не курите вообще, а вы, по примеру других, в курилке оказались? Не дышите дымом. Решили курнуть? Но ведь спиртное в голову ударило. Тут никотин почти сразу так ударит, что отшибет всю память. И как завтра смотреть всем в глаза! Терпите и дальше, зачем делать ошибки?Чтобы не опьянеть на новогоднем корпоративе и не краснеть на следующий день за танцы на столе, многие призывают на помощь ферменты. Это таблетки такие. Они способны помочь организму «переварить» нормально не только спиртное. Вы можете не опасаться за свою печень и за все, что в организме «работает» с пищей. Например, креон, а он есть в составе мезима, панкреатина и др. С такими таблеточками, выпитыми за час до пьянки, вам можно не переживать, что хоть что-то с этого праздничного стола пройдет мимо вас. Берите с собой витамины группы В. А они тут с какой стороны? – спросите вы. Если вы примете что-то незадолго до возлияний, то спасете другие витамины, которые погибают при расщеплении спиртного. Да и печень вас поблагодарит. Перед гулянкой выпейте что-то из адсорбентов. Скажем, уголь активированный. Этот товарищ все сивушные масла на себя берет и вообще любую химию, присутствующую в спиртных напитках. Выпейте за несколько часов и с утра. Сколько принимать? Советуют по 1 таблетке на 10 кг веса. Но лучше уточнить в инструкции! Кстати, есть и другие невредные способы не пьянеть, выпивая на вечеринке. Таблетка аспирина, выпитая за сутки до пьянки, вызовет выработку микроэлементов, которые справляются с алкоголем.В праздник можно выпить, но знатно закусить при этом. Собираясь на новогодний корпоратив, не забудьте подготовиться к этому событию. Во-первых, крепко отдохните накануне, а потом вспомните все наши советы. Помогает не утрачивать самоконтроль! Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!