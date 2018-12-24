В спорткомплексе "Жайық" Атырауского Государственного Университета им. Х.Досмухамедова прошла ежегодная президентская ёлка. Участие в праздничном мероприятии приняли 850 детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также одаренные дети со всех районов Атырауской области. Среди них - 500 учащихся из школ города Атырау, 350 детей воспитанники различных образовательных учреждений региона. Ребятам показали новогоднее видеобращение главы государства, после чего перед юными гостями праздника развернулось большое театрализованное поздравление. Аким Атырауской области Нурлан Ногаев поздравил ребят с наступающим Новым годом и рассказал о работе, проводимой в регионе для развития сферы образования. - Этот год для Атырауской области завершается очень успешно. По поручению президента в регионе строится много школ, домов культуры и спортивных залов. Все это делается для того, чтобы подрастающее поколение было конкурентоспособным, а образование качественным. Чтобы наши выпускники смогли с легкостью поступать в престижные учебные заведения всего мира. В новом году мы запланировали строительство новых образовательных, культурных и спортивных объектов. Вам же предстоит только прилежно учиться, получать новые знания и хорошие отметки, - обратился аким Атырауской области к юным гостям праздника. Отметим, что в Атырауской области в этом году было построено 4 школы и 13 детских садов. В 2019 году будет построено 10 школ и 8 детских садов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.