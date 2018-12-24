Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", В Уральске ожидается снег. Днем температура воздуха составит -8 градусов, ночью -12. 4 градуса мороза ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до -9. В Актау синоптики прогнозируют снег с дождем. Днем ожидается 3 градуса тепла, ночью до 5 градусов мороза. В Актобе температура воздуха днем составит -14 градусов, ночью -17.