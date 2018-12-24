Как сообщили в отделе сбыта АО Жайыктеплоэнерго», в данный момент долг населения перед коммунальщиками составляет более 500 млн тенге, еще 50 млн должны промышленные предприятия и организации. - За 2018 год в городской суд №2 было подано 2964 исковых заявлений о взыскании задолженностей за использованную тепловую энергию на сумму 118 млн тенге. Из них произведена оплата 51 млн тенге, - отметила главный специалист отдела сбыта АО «Жайыктеплоэнерго» Айгуль Нурмуханова. В коммунальном предприятии отметили, что судебные исполнители наложили арест на 1073 объекта недвижимости, 79 автомобилей и 502 банковских счета. Вынесено 568 постановлений по ограничению выезда за пределы РК. В АО "Жайыктелоэнерго" заявили, что после завершения отопительного сезона запланирована большая работа по модернизации. - С нового года мы снизим тариф за отопление на 10%. Отделом ЖКХ проведен конкурс по разработке ПСД на капремонт паровой турбины и градирни ТЭЦ. Они уже изношены до предела. Кроме того, мы отремонтируем газотурбинную станцию на ТЭЦ, - сообщил генеральный директор АО «Жайыктеплоэнерго» Мурат Байменов. Отметим, что в Уральске насчитывается почти 71 тысяча потребителей тепловой энергии. Это жители 60 тысяч квартир. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.