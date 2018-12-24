Скриншот с видео На видео снято, как карета скорой помощи с пациентом стоит на обочине дороги, водитель в этот момент находится в автомобиле дорожного патруля. Видео вызвало множество негативных комментариев, пользователи социальных сетей поторопились осудить полицейских, остановивших карету скорой помощи, направлявшуюся с больным в город. По информации МВД РК, событие имело место 22 декабря на территории Атырауской области. - В настоящее время по данному факту проводится служебное расследование. Если неотложка передвигается без включенных спецсигналов, нарушая при этом ПДД, полицейские обязаны остановить и выяснить обстоятельства этого. Делается это в целях безопасности находящихся в ее салоне людей, в том числе пациентов. В критических ситуациях принимают меры для безопасного доставления пациента в медицинское учреждение, откладывая все бумажные формальности на потом, - сообщил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмас Садубаев. 6KAdMyyF5w4 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.