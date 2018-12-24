В данный момент заканчивается демонтаж путепровода в районе Нефтебазы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе акима ЗКО сообщили, что 23 декабря глава области Алтай Кульгинов проверил ход выполнения работ по реконструкции путепровода в районе Нефтебазы. - В настоящее время проводится демонтаж моста, после начнется строительство нового путепровода. По завершению ремонтных работ ширина нового моста будет составлять 20 метров, протяженность моста с подходами 988 метров, а ширина тротуаров - 1,5 метров. Также на мосту будет 4-полосное движение. Подрядчики также планируют завершить строительство нового моста намного раньше установленного срока, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО. Напомним, путепровод в районе Нефтебазы будет закрыт на реконструкцию с 1 ноября. Строительство путепровода выполняет ТОО "КазСтрой ЛТД", которое занималось строительством путепровода в районе Депо. На реконструкцию моста выделено около 5 миллиардов тенге. Путепровод строится за счет КПО б.в. Фото предоставлено пресс-службой акима ЗКО         Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    