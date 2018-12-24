Сегодня, 24 декабря, в Казахском драматическом театре им. Х. Бокеевой прошла президентская елка для школьников нашего региона. Поздравить детей пришел глава области Алтай Кульгинов, который пожелал учащимся успехов в учебе. - Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Пусть все ваши желания исполнятся, успехов вам в учебе, здоровья вам и вашим семьям, - поздравил собравшихся глава региона. Необходимо отметить, что на организацию праздника из областного бюджета было выделено 16 млн тенге. На эти средства помимо новогоднего представления 180 детям были закуплены подарки. Стоимость одного составляет порядка 85 тысяч тенге. - Помимо праздничного представления детям будут вручены сладкие подарки и теплые вещи. Также сегодня все участники елки посетят развлекательный центр, - пояснил заместитель руководителя управления образования ЗКО Нурлан Габдушев. По словам самих участников торжества, утренник им очень понравился. - Я первый раз участвую в таком утреннике и мне здесь очень нравится. Я из многодетной семьи и приехала из района. Поэтому жду очень, когда мы поедем на экскурсию по городу, - сообщила гостья утренника Ляззат. Нужно отметить, что сегодня Президентская елка проходит во всех областях Казахстана.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.