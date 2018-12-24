Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, пожар произошел 21 декабря в 20.34 в пригородном микрорайоне Мирас, по ул.Карынбаева. Возгорание случилось в гараже, пристроенном к частному жилому дому на площади 30 кв. м. Пожар локализован в 21.04 и ликвидирован в 21.13. - В результате пожара сгорел автомобиль «ВАЗ-2114», кроме того, при пожаре получил ожоги 32-летний мужчина, который был госпитализирован в больницу. Причина пожара устанавливается, - рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области. На место тушения пожара выезжали 16 человек личного состава ГУ «СП и АСР» ДЧС Атырауской области и 5 единиц спетехники. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ