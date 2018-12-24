Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы департамента полиции ЗКО, в поселке Федоровка Теректинского района в доме по ул.Межколхозная произошел пожар, после тушения которого было обнаружено три трупа с признаками насильственной смерти. - В результате оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам» сотрудниками отдела полиции Теректинского района совместно с сотрудниками департамента полиции ЗКО по подозрению в совершении данного особо тяжкого преступления был установлен и задержан 45-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе полиции. На место происшествия также выезжали пожарные. По словам пресс-секретаря ДЧС ЗКО, в двухквартирном жилом доме, в квартире №2, горели личные вещи, мебель, бытовая техника и потолочное перекрытие на площади 96 квадратных метров.

- На месте пожара обнаружены трое погибших - 63-летняя и 68-летняя женщины и мужчина 50 лет. Причина пожара, виновные лица и сумма ущерба устанавливаются. На месте пожара работали 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Пожар был ликвидирован в 00.45, - рассказали в ДЧС ЗКО.

По данному факту отделом полиции Теректинского района начато досудебное расследование по ч.2 ст.99 УК РК "Убийство". Нужно также отметить, что в мессенджере WhatsApp распространялось аудиосообщение и фото мужчины. Якобы полицейский говорит, что "данное лицо подозревается в тройном убийстве в поселке Федоровка". Далее он призывает всем надеть экипировку и "выставиться на линию", останавливать все машины и проверять багажники. Однако замначальника МПС департамента полиции ЗКО Кенжебек Куспаев опроверг информацию об этом. Он пояснил, что подозреваемый в убийстве был задержан по горячим следам.