Иллюстративное фото с сайта pushkinska.net На место вызова незамедлительно прибыл патрульный экипаж батальона дорожно-патрульной полиции. - По приезду во дворе уже никого не было, но были слышны крики, на которые сотрудники полиции сразу же побежали, и увидели что в квартире мужчина удерживает 5-летнего мальчика приложив нож к горлу и требует позвать мать мальчика, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Отвлекая мужчину, полицейские вступили с ним в переговоры. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции мальчик был освобожден, а мужчина задержан. Мужчина оказался сожителем матери мальчика, рассказали в пресс-службе. В отношении задержанного начато досудебное расследование по ст.115 УК РК "Угроза". Благодарные родственники ребёнка написали слова искренней признательности в адрес начальника Департамента полиции генерал-майора полиции Махсудхана Аблазимова. - В этот момент мы вызвали сотрудников полиции, которые вовремя приехали и освободили моего сына. Тем самым вернули мне его живым и невредимым. Хочу поблагодарить лично Вас за организацию работы и за воспитание сотрудников полиции. Я думала что никто не поможет в этой ситуации. Благодаря вашим сотрудникам произошло чудо, - пишет мама мальчика. Аналогичное письмо поступило и от дедушки мальчика. Поступок полицейских не остался без внимания руководства, полицейские Мухит Абулхаиров и полиции Жандос Кубаев были поощрены денежной премией. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.