Женщины могут иметь все размеры и формы. Некоторые из нас высокие, миниатюрные, тощие, пышные, и список можно продолжить. Наши физические данные совершенно уникальны и особенны, и каждый из нас имеет возможности тела. Жир влияет на женщин глобально. В этом нет ничего постыдного, и есть способы тонизировать и победить выпуклость жира под руками. Ваша ДНК играет ключевую роль в том, где вы храните жир, а верхняя часть спины не самая простая, но правильные упражнения могут показать впечатляющие результаты. Эти три упражнения нацелены на устранение жира на спине. По мере того как вы продолжаете тонизировать задние мышцы, ваша спина приспособится лучше. Улучшаются осанка и уверенность в себе. Продолжай в том же духе, девочка! Тяга Встаньте, скрестив руки на груди и ноги в ширину бедер, слегка согнув колени. Наклонитесь вперед от бедер опуская грудь к полу, держа шею в соответствии с позвоночником. Медленно вернитесь в положение стоя. Чтобы увеличить вызов, обхватите руки за голову и шагните вперед. Растяжка Это растяжение выполняется на полу, лежа лицом вниз на земле с вытянутыми руками и ногами. Поднимите грудь с пола с поднятыми руками в положении Y. Затем переместите руки в положение T, переместив руки в стороны плеч с поднятыми вверх большими пальцами. Опустите руки вниз по бокам, держа палец вверх, поднимая грудь высоко от пола, чтобы переместить тело в положение I. Затем медленно опустите грудь и руки назад в положение Y, когда вы опускаете тело вниз. Руки и ноги Начните с положения на четвереньках, руки под плечами и колени под бедрами. Держа тело в стабильном положении, вытяните правую ногу назад, а левую руку вперед. Держите, опустите и повторите на другой стороне. Наберитесь терпения, дамы. Разработайте рутину и усердно работайте. Вот как вы получите результаты. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!