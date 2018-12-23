Иллюстративное фото из архива "МГ" - По данным ЗКФ РГП «Казгидромет», 24-26 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, метель, гололед, усиление южного, юго-восточного ветра 15-20 м/с. В Уральске в эти дни ожидается туман, метель, гололед порывы южного, юго-восточного ветра днем до 17 м/с, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.