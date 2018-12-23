Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске возможен снег, днем -7, ночью -10. В Атырау переменная облачность, днем 7 градусов ниже нуля, ночью -8. В Актобе также переменая облачность, -12 градусов днем и до 20 градусов мороза ночью. В Актау ожидается снег с дождем, днем 2 груса выше нуля, ночью до -4. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.