Вопросы зимнего содержания автомобильных дорог местного и республиканского значения обсудили на совещании под председательством акима области Бердыбека Сапарбаева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Общая протяженность автодорог в регионе составляет 6 946,3 километра. По словам руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аязбая Усмангалиева, в обслуживании в зимний период более 5 тысяч км автодорог областного и районного значения задействованы 38 предприятий, в активе которых 266 единиц техники. Имеются необходимые запасы противогололедных инертных материалов — 2500 тонн, создан резерв дизельного топлива объемом 500 тонн. Для оперативного реагирования на ухудшение погодных условий с 1 декабря организовано дежурство. На особо заносимых снегом участках автодорог Донское-Бадамша-Актобе-Орск, Актобе-Болгарка-Шубаркудук и Покровка-Темир-Кенкияк-Эмба производится установка искусственных снегозадерживающих устройств общей протяженностью 12 километров.

Над своевременной очисткой улиц, объездных автодорог города Актобе трудятся 15 спецпредприятий, задействовано более 250 единиц спецтехники. Для борьбы с гололедом заготовлено тысяча тонн пескосоляной смеси и 700 тонн соли. Круглосуточно в состоянии готовности находятся 17 единиц пескоразбрасывателей. Также организовано круглосуточное дежурство спецтехники и ответственных лиц.

Директор филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Марат Махамбетов сообщил, что на содержании эксплуатационной службы находятся 1676 километров автодорог республиканского значения. Для предотвращения ЧС в зимний период заготовлено 7900 тонн противогололедных материалов, 3900 тонн пескосоляной смеси, 600 тонн соли, 268 тонн дизельного топлива. Для зимнего содержания эксплуатационная служба располагает 86 единицами снегоочистительной техники. На всех 17 дорожно-эксплуатационных участках «Казахавтодора» обустроены пункты обогрева. Кроме того, на загородных дорогах имеются 74 объекта дорожного сервиса, которые также служат обогревательными пунктами в периоды чрезвычайных ситуаций.

По итогам совещания глава региона поручил держать под постоянным контролем готовность спецтехники и наличие инертных материалов. При этом глава региона особо подчеркнул, что снег с дорог необходимо убирать оперативно, не дожидаясь окончания снегопада.

- Все организации, учреждения, отвечающие за содержание автодорог, должны работать добросовестно. Главная задача – максимально не допускать ограничений движения транспорта. Руководителей подрядных организаций прошу выполнять все пункты заключенных с вами договоров, — сказал Бердыбек Сапарбаев.

