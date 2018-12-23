Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации ДЧС Атырауской области, вызов о том, что в шахту лифта 9-этажного дома, расположенного в мкр. Авангард, 2, дом 11б, поступил 23 декабря в 06.05. - На место выехала бригада спасателей. По приезду выяснилось, что девушка 1996 года рождения упала в шахту лифта. Пострадавшая была доставлена в травматологическое отделение областной больницы, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области. Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время состояние 22-летней местной жительницы стабильное. - Пациентка находится на стационарном лечении в нейротравматологическом отделении Атырауской областной больницы с диагнозом закрытый оскольчатый внутрисуставной перелом мыщелка левого плеча. Имеются обширные ссадины и кровоподтеки спины, поясницы и левого бедра, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области. По словам начальника городского отдела жилищной инспекции Кайрата Хабиева, на момент несчастного случая в лифте находилось четверо пассажиров. - Мы проверили состояние лифта, подъемник не имеет повреждений, он абсолютно исправен. После аварийной остановки лифта между пятым и четвертым этажами вместо того, чтобы вызвать аварийную службу, девушка попыталась самостоятельно выбраться из лифта и провалилась в шахту. Вслед за ней самостоятельно в шахту лифта спустился молодой человек. В результате спасательной операции из лифта были извлечены двое пассажиров, из шахты лифта извлекли еще двоих человек. Сотрудники аварийной службы прибыли на место происшествия в 06.12. В настоящее время выясняются причины аварийной остановки лифта, - рассказал Кайрат Хабиев. Акимат города Атырау и департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области настоятельно советует при остановке лифта не пытаться самостоятельно выбраться, а дождаться приезда аварийной службы, номер телефона которой всегда указан на дверях лифта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК