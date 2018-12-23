Иллюстративное фото из архива "МГ" В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Западно-Казахстанской области прекращено гражданское дело об определении порядка общения с несовершеннолетним ребенком. Как было установлено на судебном заседании, стороны в браке не состояли, но имеют общего ребенка, который проживает вместе с матерью. Отец ребенка живет отдельно и в нарушение устной договоренности, приходит навещать сына в несогласованное время. - В ходе судебного заседания стороны пришли к соглашению, обговорив условия общения с ребенком. Стороны договорились, что они вправе изменять порядок общения с ребенком по согласованию между собой, а также впредь решать вопросы, касающиеся воспитания и образования сына, исходя из его интересов. Медиативное соглашение утверждено судом, - сообщили в пресс-службе суда ЗКО. Определение не вступило в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.