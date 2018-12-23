Иллюстративное фото из архива "МГ" - В центр адаптации несовершеннолетних области помещено более 400 человек. Инспекторами ювенальной полиции пресечено свыше 5 тысяч административных правонарушений, более 3 тысяч родителей привлечены к административной ответственности за нахождение несовершеннолетних в ночное время вне жилища без сопровождения родителей, - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области. Кроме того, в пресс-службе ведомства рассказали, что 87 предпринимателей и 145 родителей привлечены к административной ответственности за нахождение несовершеннолетних в увеселительных заведениях в ночное время. Пресечено более 170 фактов реализации алкогольной продукции лицам в возрасте до двадцати одного года и 58 фактов продажи табачных изделий несовершеннолетним. - За невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей и ненадлежащий контроль за их образом жизни к административной ответственности привлечено 133 родителей, из которых 46 лишены родительских прав. Так, за текущий период сотрудниками ювенальной полиции совместно с заинтересованными службами организовано более 9 тысяч выступлений на правовую тему перед населением области, в том числе учебных заведениях, - рассказали в пресс-службе. В результате принятых мерах по итогам 11 месяцев на территории области отмечено снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 3%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.