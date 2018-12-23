Да нет, не надо останавливаться. Давайте готовить праздничный стол, это же наши любимые праздники! Но с умом. Это как? А просто. Скажите себе всего лишь несколько «нет!». И на работу выйдете с хорошим настроением, без разочарований и отдохнувшим. Начнем!Как бывает в предновогодний день? Мы устраиваем себе настоящие голодания. Весь день у печи. Готовим до упаду. С утра – ни маковой росинки. Зато стол в волшебную ночь будет ломиться. Но все эти новогодние угощения только для праздника. А он начнется, как правило, в десять, когда мы усядемся провожать старый год. Мы терпим до этого момента, воображая, как же вкусно будет все это время. В итоге, что? Садимся за стол в назначенный час. Накладываем в тарелку того, этого. Сначала понемногу, чтобы посмаковать. А потом - понеслось. Первые впечатления от вкусностей ушли. Осталось желание насытиться, отыграться за подвиги. Но ведь воздержание было напрасным. Вы только навредили себе. Потому что организму, уставшему от голодания, надо пополнить потери. И он запасается. Вы получаете лишние калории, которые сделают свое черное дело, впитываясь и впитываясь. Ведь метаболизм из-за вашей предварительной «подготовки» к празднику перешел в «охранный режим».Режим не должен быть нарушен в предновогодний день. Более того, перед наступлением времени «ч», т.е. проводов старого года, надо серьезно подкрепиться. Но меню, в отличие от новогоднего, должно быть более легким. Поужинайте овощным рагу или супчиком, тем более, что праздники попадают на Рождественский пост. Если вы не поститесь, перекусите, например, горячим белковым омлетом, куриной грудкой, приготовленной на гриле, тунцом, зерненым творогом с зеленью и т.п. Вас закармливают, подкладывая и подкладывая в тарелку. В эту ночь надо помнить не только о том, что именно есть, а и в каком количестве. Будучи в окружении друзей или родных, выяснили ученые, человек съедает наполовину больше, чем если бы встречал новый год в одиночку или в кругу малознакомых людей. Вот так, боясь обидеть ближних, мы и едим, не прекращая и нахваливая их.Дело в том, что радушные хозяева, наготовив все это для вас, захотят, чтобы вы попробовали все-все-все. И их понять можно. Но, если вы уже все испробовали, они будут стремиться подкладывать в вашу тарелку все новые порции. Вряд ли удастся избежать добавок и спокойно и внятно объяснить, чем это чревато для вас. Обидятся, стопроцентно. Ну, попробуйте поспорить с гостеприимной хозяюшкой или с любимой, которая наготовила-наготовила все только для вас, или с папой, который издалека вез все эти деликатесы! Раз так, то придется прибегнуть к простой уловке. Попросите тарелку поменьше. Это выгодно во всех отношениях. Вы не положите сразу много разных блюд, которые хочется попробовать все и сразу. Ну, и вам никто не станет подкладывать добавку – визуально порция будет казаться огромной. Да и места для добавки мало, пока в ней есть хоть немного еды. Еще совет - попробуйте не съедать все до крошки. Наслаждайтесь едой, медленно смакуйте, нахваливая блюдо. А потом сообщите, что хотели бы понаслаждаться и всеми другими вкусностями, которых на столе – вон, сколько. Наконец, можно сказать о врачебном запрете на тот или иной продукт или о том, что вы держите пост.Не разговаривайте во время еды. Ведь, пока мы слушаем говорящего и отвечаем сами, мы едим и едим. Возьмем тосты и речи. Их на праздники хватает. Что следует после них? Правильно, принятие на грудь и закусывание. А если с вами рядом – говорун? Общаясь с ним и стараясь быть вежливым, мы смотрим на него, а не в тарелку. То есть снова – едим и едим все подряд, не замечая, что уже третий раз подложили новую еду в тарелку. Та же ситуация с телевизором. Устраивая застолье перед голубым экраном, мы перестаем следить за едой. И переедаем.Нет, никто не заставляет закрыть рот на замок, когда с вами разговаривают. На то они и праздники, чтобы общаться с родными и друзьями. Но надо попробовать либо следить за своей тарелкой и порциями, либо переводить тему в другое русло, самому начать разговаривать или перебить длинную тираду шуткой. Ведь вы не должны терять стройность из-за чьей-то разговорчивости. Не стойте рядом с едой и не лежите! Это как понимать? Все очень просто. Во-первых, речь о форматах вечеринок со шведским толом или в других случаях, предусматривающих стояние. Помните, что насыщение будет очень запоздалым. А значит, вы съедите больше. Так вот устроен наш организм. Во-вторых, есть и такой грустный формат встречи Нового года - на диване. Это кошмар.Во-первых, надо ходить, общаться, расхаживать по окрестностям, танцевать, играть в фанты, другие игры, только не стоять у банкетного стола. Если у вас гости, и вы приготовили для них все самое-самое, потрудитесь придумать развлечения и веселые шалости. Ох уж эти десерты... Как правило, сладкое венчает любую трапезу, и уж точно новогоднее застолье будет изобиловать тортиками или другими кондитерскими изысками. Сколько калорий это, никто не считал. А весы точно покажут всю правду на следующий день.Просто принять решение такое, и все. Да, сложно, но можно. На секундочку представьте себе, как это вредно. И не только для талии. Уровень сахара в крови будет зашкаливать. Если вы не можете побороть желание полакомиться, лакомьтесь, но мысленно, и только малюсенькой порцией. Если на столе будут фрукты, выберите лучше их!Или вы в гостях побывали, или в ресторане, вы с собой точно захватите пару контейнеров и пакетов с праздничными вкусностями, которые вам заботливые хозяева дали с собой. А как же иначе, традиция. Это же продолжение праздника живота.Учтите, доедая все это утром (мол, ведь каникулы и праздники, и не выбрасывать же это), вы обеспечите себя не только лишним жирком. Ведь все эти салаты, заправленные скоропортящимися заправками, мяса-сала-котлеты и прочая, прочая могут спровоцировать любой взрыв в пищеварительной системе. Это может быть как отравление, так и обострение хронического заболевания (панкреатит, как правило, просыпается первым).Во сколько бы ни начался день после ночных возлияний, вы можете его использовать для нормализации веса. Не ешьте пищу с застолья, которая сейчас стоит у вас в холодильнике. Приготовьте что-то полегче. Попейте побольше водички. Примите витамины А, С, Е, которые помогут восстановиться. Потренируйтесь, наконец. Получилось? И слава Богу. Значит, новый год будет классным! Римляне, обожающие обильные трапезы и возлияния, делали просто - два пальца в рот, и желудок свободен. Никто не призывает прибегать к таким крайностям. Все же намного проще и приятнее отказать себе в малом. В малом - это как раз те несколько "нет", которые сказать себе легко!Выходите на свежий воздух. Кладите в тарелку маленькие порции. Приготовьте себя к тому, что придется отказаться от многого. Пейте побольше жидкости, но только не газировку. Не переусердствуйте со спиртным. Будьте внимательны ко всему, особенно к чувству голода. И будет вам счастье!