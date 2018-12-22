По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается снег, днем температура воздуха составит -7, ночью -13. В Атырау переменная облачность, днем -3, ночью 7 градусов нижу нуля. В Актобе днем столбик термометра покажет -12, ночью 22 градуса мороза. В Актау днем температура воздуха составит -2, ночью столбик термометра опустится до -9. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.