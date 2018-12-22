Иллюстративное фото с сайта aty.kz Установлено, что работодатель внес изменения в коллективный трудовой договор, предусмотрев, что впредь работники, не являющиеся членами профсоюза, теряют права на социальную поддержку, стимулирование труда и прочие льготы. Таким образом, свыше 5 тысяч работников АО под угрозой лишения данных преимуществ были вынуждены вступить в профсоюз с выплатой ежемесячных членских взносов в размере 1% от заработной платы. - Прокуроры усмотрели в действиях работодателя грубейшее нарушение прав работников на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, гарантированных статьей 24 Конституции страны. По акту надзора прокуратуры области незаконное требование исключено из коллективного договора, с освобождением свыше 5 тысяч работников от исполнения незаконных требований, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.