пр. Достык-Дружба, 203 ул. Ихсанова, 87, 87/1, 89 пр. Евразия, 52, 54, 54/1 мкр.Строитель, 43 4 мкр., д.16 6 мкр., д.66 ул. Курмангазы 150, ул. Кердери, 133, ул. Ихсанова, 109 ул. Курмангазы, 102 ул. Ларина, 225

Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы отдела физической культуры и спорта г. Уральск, на сегодняшний день, уже залиты катки на площади Маншук Маметовой, на площади Первого Президента, на площадке ТРЦ «Сити центр», на стадионе «Юность», на турбазах «Атамекен» и «Евразия», а также работает «Ледовый дворец спорта». - Кроме этого, на балансе спортивного клуба «Орал» находится 11 спортивных площадок, которые согласно графику, будут залиты в два периода до 31 декабря. По итогам конкурса по заливке площадок тендер выиграл ИП «Сулейменова», - сообщили в пресс-службе отдела физкультуры и спорта. До конца года катки будут залиты по следующим адресам:10.ул. Гагарина, 97, 99, 99/2 11.п.Деркул, ул. Даля, 7/3. Также катки появятся на 11 школьных дворах.