Фото из архива "МГ" 21 декабря в 22.40 самолет авиакомпании "Эйр Астана", который совершал полет по маршруту Франкфурт-Атырау, доложил о неполадках в одном из двигателей, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации МИР РК. - В 23.22 воздушное судно А321 НЕО совершил благополучную посадку в аэропорту города Уральск, - сообщили в пресс-службе КГА. Нужно отметить, что на борту лайнера наxодилось 64 пассажира и 8 членов экипажа. Авиакомпания решила вопрос с размещением пассажиров в гостиницаx города Уральск. По данному факту начато расследование. Другие подробности выясняются.